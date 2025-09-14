Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали главные технологические прорывы последних пяти лет - 14.09.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали главные технологические прорывы последних пяти лет
Россияне назвали главные технологические прорывы последних пяти лет
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россияне считают, что за последние 5 лет на их жизнь сильнее всего повлияли развитие искусственного интеллекта, изобретения в медицинской сфере, такие как новые технологии и вакцины, а также развитие интернета и сотовой связи, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II Международного симпозиума "Создавая будущее". "Для каждого пятого респондента (22%) главным технологическим прорывом последних 5 лет стали ИИ и нейросети, тогда как каждый десятый респондент отдает первенство новым лекарствам, вакцинам и медицинским технологиям. По мнению 7% опрошенных, наибольшее влияние на жизнь людей за этот период оказали развитие интернет-технологий и сотовая связь, 6% отдали предпочтение новой технике и электронике", - говорится в исследовании мнений 1 600 россиян. С показателем в 4% пятерку главных изобретений замыкают дроны и новые виды оружия, такие как ракетный комплекс "Орешник". Искусственный интеллект и нейросети в качестве главной технологии последних лет лидировали во всех демографических группах - среди респондентов разного пола, возраста, уровня образования и материального положения. При этом женщины, например, чаще отмечали, что для них самыми важными открытиями за последнее время стали новые лекарства, вакцины и медицинские технологии, а мужчины чаще упоминали новые виды вооружения и развитие автопрома. В то же время каждый десятый из респондентов не увидел значительного влияния каких-либо технологий на жизнь людей за прошедшую пятилетку.
08:45 14.09.2025
 
Россияне назвали главные технологические прорывы последних пяти лет

Россияне рассказали, что за последние 5 лет на них сильнее всего повлияло развитие ИИ

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПриложение Алиса с YandexGPT 5 Pro
Приложение Алиса с YandexGPT 5 Pro - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Приложение Алиса с YandexGPT 5 Pro. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россияне считают, что за последние 5 лет на их жизнь сильнее всего повлияли развитие искусственного интеллекта, изобретения в медицинской сфере, такие как новые технологии и вакцины, а также развитие интернета и сотовой связи, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II Международного симпозиума "Создавая будущее".
"Для каждого пятого респондента (22%) главным технологическим прорывом последних 5 лет стали ИИ и нейросети, тогда как каждый десятый респондент отдает первенство новым лекарствам, вакцинам и медицинским технологиям. По мнению 7% опрошенных, наибольшее влияние на жизнь людей за этот период оказали развитие интернет-технологий и сотовая связь, 6% отдали предпочтение новой технике и электронике", - говорится в исследовании мнений 1 600 россиян.
С показателем в 4% пятерку главных изобретений замыкают дроны и новые виды оружия, такие как ракетный комплекс "Орешник".
Искусственный интеллект и нейросети в качестве главной технологии последних лет лидировали во всех демографических группах - среди респондентов разного пола, возраста, уровня образования и материального положения.
При этом женщины, например, чаще отмечали, что для них самыми важными открытиями за последнее время стали новые лекарства, вакцины и медицинские технологии, а мужчины чаще упоминали новые виды вооружения и развитие автопрома.
В то же время каждый десятый из респондентов не увидел значительного влияния каких-либо технологий на жизнь людей за прошедшую пятилетку.
