Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/tsik-862258704.html
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК - 14.09.2025, ПРАЙМ
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T10:31+0300
2025-09-14T10:31+0300
цик
элла памфилова
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/29/842632925_0:184:2699:1702_1920x0_80_0_0_ca1021489d157606ea052857df01b635.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК. "В эти часы идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета. На текущий момент зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК России и более 300 - на дистанционное электронное голосование", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
https://1prime.ru/20250914/vybory-862256141.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/29/842632925_92:0:2607:1886_1920x0_80_0_0_23a691a1a089dd5d91e396c318671242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цик, элла памфилова, технологии, россия
ЦИК, Элла Памфилова, Технологии, РОССИЯ
10:31 14.09.2025
 
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК

Памфилова: на интернет-ресурсы ЦИК в последние часы идет беспрецедентная атака

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК.
"В эти часы идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета. На текущий момент зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК России и более 300 - на дистанционное электронное голосование", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
В Москве открылись участки на третий день выборов глав регионов
08:37
 
ЦИКЭлла ПамфиловаТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала