https://1prime.ru/20250914/tsik-862258704.html

Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК

Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК - 14.09.2025, ПРАЙМ

Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК. | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T10:31+0300

2025-09-14T10:31+0300

2025-09-14T10:31+0300

цик

элла памфилова

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84263/29/842632925_0:184:2699:1702_1920x0_80_0_0_ca1021489d157606ea052857df01b635.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК. "В эти часы идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета. На текущий момент зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК России и более 300 - на дистанционное электронное голосование", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.

https://1prime.ru/20250914/vybory-862256141.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цик, элла памфилова, технологии, россия