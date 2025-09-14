https://1prime.ru/20250914/tsik-862258704.html
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на интернет-ресурсы ЦИК
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК. "В эти часы идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета. На текущий момент зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК России и более 300 - на дистанционное электронное голосование", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
