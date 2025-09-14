https://1prime.ru/20250914/turtsiya-862262408.html

Турция инициирует разработку ядерного реактора собственного производства

Турция инициирует разработку ядерного реактора собственного производства - 14.09.2025, ПРАЙМ

Турция инициирует разработку ядерного реактора собственного производства

Власти Турции инициируют разработку ядерного реактора местного производства, заявки примут до конца года, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T13:40+0300

2025-09-14T13:40+0300

2025-09-14T13:40+0300

энергетика

турция

промышленность

аэс "аккую"

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg

АНКАРА, 14 сен - ПРАЙМ. Власти Турции инициируют разработку ядерного реактора местного производства, заявки примут до конца года, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр. "Запущенная нами "Программа по разработке отечественного ядерного реактора" укрепит нашу энергетическую безопасность, уменьшим зависимость от внешних источников и внесет вклад в достижение нашей цели по нулевым выбросам. Мы намерены создать высокотехнологичные реакторы с помощью отечественных производственных мощностей турецкой промышленности", - написал Каджыр в турецкой социальной сети NSosyal. По словам министра, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 31 декабря 2025 года. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

турция

2025

турция, промышленность, аэс "аккую", росатом