В генштабе ВСУ подсчитали ежедневные расходы Украины на конфликт с Россией - 14.09.2025
Спецоперация на Украине
В генштабе ВСУ подсчитали ежедневные расходы Украины на конфликт с Россией
Украина ежедневно тратит около 172 миллионов долларов или 7,1 миллиарда гривен на ведение военного конфликта с Россией, заявил глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T15:19+0300
2025-09-14T15:19+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Украина ежедневно тратит около 172 миллионов долларов или 7,1 миллиарда гривен на ведение военного конфликта с Россией, заявил глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. "В сутки Украина нуждается в 172 миллионах долларов, и своими силами такую нагрузку выдержать невозможно", - приводит слова Гнатова украинский сайт "Новости.Live". По его словам, внедрение инноваций требует огромных финансовых ресурсов и такую нагрузку госбюджет Украины выдержать не может. Он признал, что ведение военного конфликта с большой и мощной по ресурсам страной, которой является Россия, "очень дорого". В свою очередь, председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что в 2024 году день боевых действий стоил бюджету Украины 140 миллионов долларов. В эти расходы входят зарплаты и обеспечение военнослужащих ВСУ, боеприпасы и вооружение, финансовая поддержка раненых военных, семей пропавших без вести и погибших военных. Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов). Ранее тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
15:19 14.09.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин
Украинские военные на территории военной базы. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Украина ежедневно тратит около 172 миллионов долларов или 7,1 миллиарда гривен на ведение военного конфликта с Россией, заявил глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
"В сутки Украина нуждается в 172 миллионах долларов, и своими силами такую нагрузку выдержать невозможно", - приводит слова Гнатова украинский сайт "Новости.Live".
По его словам, внедрение инноваций требует огромных финансовых ресурсов и такую нагрузку госбюджет Украины выдержать не может. Он признал, что ведение военного конфликта с большой и мощной по ресурсам страной, которой является Россия, "очень дорого".
В свою очередь, председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что в 2024 году день боевых действий стоил бюджету Украины 140 миллионов долларов. В эти расходы входят зарплаты и обеспечение военнослужащих ВСУ, боеприпасы и вооружение, финансовая поддержка раненых военных, семей пропавших без вести и погибших военных.
Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
Ранее тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Ряд стран НАТО пытаются обеспечить контроль над Украиной, сообщил посол
Заголовок открываемого материала