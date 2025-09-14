https://1prime.ru/20250914/ukraina-862263901.html

В генштабе ВСУ подсчитали ежедневные расходы Украины на конфликт с Россией

В генштабе ВСУ подсчитали ежедневные расходы Украины на конфликт с Россией - 14.09.2025, ПРАЙМ

В генштабе ВСУ подсчитали ежедневные расходы Украины на конфликт с Россией

Украина ежедневно тратит около 172 миллионов долларов или 7,1 миллиарда гривен на ведение военного конфликта с Россией, заявил глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T15:19+0300

2025-09-14T15:19+0300

2025-09-14T15:19+0300

спецоперация на украине

украина

всу

владимир зеленский

денис шмыгаль

https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Украина ежедневно тратит около 172 миллионов долларов или 7,1 миллиарда гривен на ведение военного конфликта с Россией, заявил глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. "В сутки Украина нуждается в 172 миллионах долларов, и своими силами такую нагрузку выдержать невозможно", - приводит слова Гнатова украинский сайт "Новости.Live". По его словам, внедрение инноваций требует огромных финансовых ресурсов и такую нагрузку госбюджет Украины выдержать не может. Он признал, что ведение военного конфликта с большой и мощной по ресурсам страной, которой является Россия, "очень дорого". В свою очередь, председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что в 2024 году день боевых действий стоил бюджету Украины 140 миллионов долларов. В эти расходы входят зарплаты и обеспечение военнослужащих ВСУ, боеприпасы и вооружение, финансовая поддержка раненых военных, семей пропавших без вести и погибших военных. Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов). Ранее тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.

https://1prime.ru/20250914/nato-862257545.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, владимир зеленский, денис шмыгаль