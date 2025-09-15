https://1prime.ru/20250915/aes-862293179.html
Лихачев и Гросси обсудили в Вене безопасность российских АЭС
Лихачев и Гросси обсудили в Вене безопасность российских АЭС - 15.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси обсудили в Вене безопасность российских АЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Вене, в числе прочего обсуждалась безопасность российских АЭС,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:57+0300
2025-09-15T10:57+0300
2025-09-15T10:57+0300
энергетика
россия
вена
рафаэль гросси
магатэ
росатом
алексей лихачев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599913_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_22e3bce422bccb3da00691fbe5f16deb.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Вене, в числе прочего обсуждалась безопасность российских АЭС, сообщил "Росатом"."На полях" 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит с 15 по 19 сентября в Вене, состоялась традиционная встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, главы российской делегации на конференции, с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси... Стороны обсудили основные вопросы текущего и перспективного взаимодействия между Россией и МАГАТЭ, в том числе в связи с актуальными моментами международной повестки. Были затронуты вопросы обеспечения безопасности российских атомных станций", - говорится в сообщении.Уточняется, что на встрече отдельно прозвучала тема 80-летия российской атомной отрасли.Во встрече также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.В минувшую пятницу "Росатом" сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошдешее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. 24 августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862142786.html
вена
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599913_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_e764cfa4f15125a16b819ea9aa375335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, рафаэль гросси, магатэ, росатом, алексей лихачев
Энергетика, РОССИЯ, Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росатом, Алексей Лихачев
Лихачев и Гросси обсудили в Вене безопасность российских АЭС
Лихачев и Гросси провели встречу в Вене, обсудив там безопасность российских АЭС
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Вене, в числе прочего обсуждалась безопасность российских АЭС, сообщил "Росатом".
"На полях" 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит с 15 по 19 сентября в Вене, состоялась традиционная встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, главы российской делегации на конференции, с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси... Стороны обсудили основные вопросы текущего и перспективного взаимодействия между Россией и МАГАТЭ, в том числе в связи с актуальными моментами международной повестки. Были затронуты вопросы обеспечения безопасности российских атомных станций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на встрече отдельно прозвучала тема 80-летия российской атомной отрасли.
Во встрече также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В минувшую пятницу "Росатом" сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошдешее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".
Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. 24 августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
"Росатом" заявил о продолжении работы над проектом АЭС "Пакш-2"