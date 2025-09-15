https://1prime.ru/20250915/gaz-862305717.html

Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена

Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена - 15.09.2025, ПРАЙМ

Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена

Поставки российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлены на 10 дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщает в понедельник пресс-служба... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T16:33+0300

2025-09-15T16:33+0300

2025-09-15T16:33+0300

энергетика

газ

россия

армения

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/40/841444087_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3066f4cf0639d8d32ccc2a70aadf3fd0.jpg

ЕРЕВАН, 15 сен – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлены на 10 дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Газпром Армения". "С 9.00 (8.00 мск) 16 сентября до 9.00 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".

https://1prime.ru/20250915/gaz-862288817.html

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, армения, газпром