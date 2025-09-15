https://1prime.ru/20250915/gaz-862305717.html
Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена
Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена - 15.09.2025, ПРАЙМ
Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена
Поставки российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлены на 10 дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщает в понедельник пресс-служба... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T16:33+0300
2025-09-15T16:33+0300
2025-09-15T16:33+0300
энергетика
газ
россия
армения
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/40/841444087_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3066f4cf0639d8d32ccc2a70aadf3fd0.jpg
ЕРЕВАН, 15 сен – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлены на 10 дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Газпром Армения". "С 9.00 (8.00 мск) 16 сентября до 9.00 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
https://1prime.ru/20250915/gaz-862288817.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/40/841444087_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_550626f475c890bf5dfcaa3b6879c08c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, армения, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Газпром
Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена
"Газпром Армения: поставки газа из РФ в Армению приостановят с 16 сентября на 10 дней
ЕРЕВАН, 15 сен – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлены на 10 дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Газпром Армения".
"С 9.00 (8.00 мск) 16 сентября до 9.00 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
В GIE оценили уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе