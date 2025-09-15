Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена - 15.09.2025
Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена
Подача российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлена
ЕРЕВАН, 15 сен – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлены на 10 дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Газпром Армения". "С 9.00 (8.00 мск) 16 сентября до 9.00 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
Энергетика, Газ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Газпром
16:33 15.09.2025
 
ЕРЕВАН, 15 сен – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлены на 10 дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Газпром Армения".
"С 9.00 (8.00 мск) 16 сентября до 9.00 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
