ГД рассмотрит во II чтении проекты о защите трудовых прав бойцов СВО
ГД рассмотрит во II чтении проекты о защите трудовых прав бойцов СВО - 15.09.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит во II чтении проекты о защите трудовых прав бойцов СВО
Законопроекты, которые направлены на дополнительную защиту трудовых прав участников специальной военной операции, будут рассмотрены 17 сентября во втором... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:30+0300
2025-09-15T17:30+0300
госдума, вячеслав володин, общество , россия
Госдума, Вячеслав Володин, Общество , РОССИЯ
17:30 15.09.2025
 
ГД рассмотрит во II чтении проекты о защите трудовых прав бойцов СВО

ГД 17 сентября рассмотрит во II чтении проекты о защите трудовых прав бойцов СВО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Законопроекты, которые направлены на дополнительную защиту трудовых прав участников специальной военной операции, будут рассмотрены 17 сентября во втором чтении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроекты, направленные на дополнительную защиту трудовых прав участников специальной военной операции, будут рассмотрены 17 сентября во втором чтении", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, а также в ряд других законов, в том числе в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
"Принятие изменений позволит дополнительно защитить трудовые и социальные права вернувшихся с фронта солдат и офицеров", - добавил председатель Госдумы.
Володин уточнил, что по действующему законодательству у них есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте, иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. Но иногда, по его словам, бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию - потому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности.
Также председатель Госдумы сообщил, что в соответствии с корреспондирующими изменениями такие больничные должны будут оплачиваться.
"Законодательное обеспечение поддержки участников СВО и их семей - приоритет для Государственной думы. Всего нами принято 139 законов, многие были инициированы депутатами. Эта работа продолжается", - подчеркнул Володин.
В ГД одобрили сохранение единого сельхозналога для бизнеса в приграничье
12:34
 
Госдума Вячеслав Володин Общество РОССИЯ
 
 
