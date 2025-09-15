https://1prime.ru/20250915/grossi-862293962.html
Гросси заявил о планах посетить Всемирную атомную неделю в Москве
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах нанести визит на Всемирную атомную неделю в Москве на следующей неделе, которая состоится 25-28 сентября. "С нетерпением жду визита на Всемирную атомную неделю в Москве на следующей неделе", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
