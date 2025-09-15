Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси заявил о планах посетить Всемирную атомную неделю в Москве
15.09.2025
2025-09-15T11:20+0300
2025-09-15T11:20+0300
энергетика
россия
москва
рафаэль гросси
магатэ
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах нанести визит на Всемирную атомную неделю в Москве на следующей неделе, которая состоится 25-28 сентября. "С нетерпением жду визита на Всемирную атомную неделю в Москве на следующей неделе", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
москва
россия, москва, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика
11:20 15.09.2025
 
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах нанести визит на Всемирную атомную неделю в Москве на следующей неделе, которая состоится 25-28 сентября.
"С нетерпением жду визита на Всемирную атомную неделю в Москве на следующей неделе", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Церемония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС Аккую - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Лихачев и Гросси обсудили в Вене безопасность российских АЭС
Лихачев и Гросси обсудили в Вене безопасность российских АЭС
 
 
