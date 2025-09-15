https://1prime.ru/20250915/grossi-862294352.html
Гросси рассказал, что обсудил с Лихачевым на встрече в Вене
Гросси рассказал, что обсудил с Лихачевым на встрече в Вене
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). "Встретился с Алексеем Лихачёвым ("Росатом") на полях генконференции МАГАТЭ, чтобы обсудить важное развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности на ЗАЭС, где МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие с сентября 2022 года", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. Глава агентства отметил активное участие России в ключевых инициативах МАГАТЭ - от гармонизации малых модульных реакторов до предстоящего симпозиума по искусственному интеллекту в декабре и работы Группы Вены. Группа Вены (Group of Vienna) - инициативная платформа, запущенная гендиректором МАГАТЭ в 2021 году, для диалога между агентством и ведущими компаниями мировой ядерной отрасли.
