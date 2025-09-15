Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси рассказал, что обсудил с Лихачевым на встрече в Вене - 15.09.2025, ПРАЙМ
Гросси рассказал, что обсудил с Лихачевым на встрече в Вене
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T11:27+0300
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). "Встретился с Алексеем Лихачёвым ("Росатом") на полях генконференции МАГАТЭ, чтобы обсудить важное развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности на ЗАЭС, где МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие с сентября 2022 года", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. Глава агентства отметил активное участие России в ключевых инициативах МАГАТЭ - от гармонизации малых модульных реакторов до предстоящего симпозиума по искусственному интеллекту в декабре и работы Группы Вены. Группа Вены (Group of Vienna) - инициативная платформа, запущенная гендиректором МАГАТЭ в 2021 году, для диалога между агентством и ведущими компаниями мировой ядерной отрасли.
11:27 15.09.2025
 
Гросси рассказал, что обсудил с Лихачевым на встрече в Вене

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Встретился с Алексеем Лихачёвым ("Росатом") на полях генконференции МАГАТЭ, чтобы обсудить важное развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности на ЗАЭС, где МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие с сентября 2022 года", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Глава агентства отметил активное участие России в ключевых инициативах МАГАТЭ - от гармонизации малых модульных реакторов до предстоящего симпозиума по искусственному интеллекту в декабре и работы Группы Вены.
Группа Вены (Group of Vienna) - инициативная платформа, запущенная гендиректором МАГАТЭ в 2021 году, для диалога между агентством и ведущими компаниями мировой ядерной отрасли.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гросси заявил о крайне шаткой ядерной безопасности на ЗАЭС
4 сентября, 16:42
 
ЭнергетикаВенаАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭРосатом
 
 
