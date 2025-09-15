https://1prime.ru/20250915/grossi-862294352.html

Гросси рассказал, что обсудил с Лихачевым на встрече в Вене

Гросси рассказал, что обсудил с Лихачевым на встрече в Вене - 15.09.2025, ПРАЙМ

Гросси рассказал, что обсудил с Лихачевым на встрече в Вене

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T11:27+0300

2025-09-15T11:27+0300

2025-09-15T11:27+0300

энергетика

вена

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854751661_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fa2650a4cc4d779aa420fdb692fa75f.jpg

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). "Встретился с Алексеем Лихачёвым ("Росатом") на полях генконференции МАГАТЭ, чтобы обсудить важное развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности на ЗАЭС, где МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие с сентября 2022 года", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. Глава агентства отметил активное участие России в ключевых инициативах МАГАТЭ - от гармонизации малых модульных реакторов до предстоящего симпозиума по искусственному интеллекту в декабре и работы Группы Вены. Группа Вены (Group of Vienna) - инициативная платформа, запущенная гендиректором МАГАТЭ в 2021 году, для диалога между агентством и ведущими компаниями мировой ядерной отрасли.

https://1prime.ru/20250904/grossi-861795446.html

вена

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, росатом