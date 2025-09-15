https://1prime.ru/20250915/lnr-862313926.html
Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР
Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили вопросы безопасности и надежности электроэнергетического комплекса, а также развитие газовой инфраструктуры, сообщил кабмин. "Стороны обсудили социально-экономическое развитие субъекта, вопросы безопасности и надежности электроэнергетического комплекса, а также развитие газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении. Как в августе сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Глава правительства отмечал, что в текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 миллиардов рублей.
