Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/lnr-862313926.html
Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР
Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР - 15.09.2025, ПРАЙМ
Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР
Вице-премьер РФ Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили вопросы безопасности и надежности электроэнергетического... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T18:59+0300
2025-09-15T18:59+0300
россия
рф
херсонская область
александр новак
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862313758_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_867f3913e0e56ec6f4854a25fa682565.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили вопросы безопасности и надежности электроэнергетического комплекса, а также развитие газовой инфраструктуры, сообщил кабмин. "Стороны обсудили социально-экономическое развитие субъекта, вопросы безопасности и надежности электроэнергетического комплекса, а также развитие газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении. Как в августе сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Глава правительства отмечал, что в текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20250912/pasechnik-862179325.html
рф
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862313758_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92a825e60bf69be30886d1336e7bff18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, херсонская область, александр новак, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Херсонская область, Александр Новак, Михаил Мишустин
18:59 15.09.2025
 
Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР

Новак и Пасечник обсудили безопасность и надежность электроэнергетического комплекса ЛНР

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Леонид Пасечник. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили вопросы безопасности и надежности электроэнергетического комплекса, а также развитие газовой инфраструктуры, сообщил кабмин.
"Стороны обсудили социально-экономическое развитие субъекта, вопросы безопасности и надежности электроэнергетического комплекса, а также развитие газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Как в августе сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Глава правительства отмечал, что в текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 миллиардов рублей.
Уборка урожая зерновых - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Пасечник рассказал о сборе урожая зерновых в ЛНР
12 сентября, 11:42
 
РОССИЯРФХерсонская областьАлександр НовакМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала