Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР

Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР - 15.09.2025, ПРАЙМ

Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР

Вице-премьер РФ Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили вопросы безопасности и надежности электроэнергетического... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15

2025-09-15T18:59+0300

2025-09-15T18:59+0300

россия

рф

херсонская область

александр новак

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862313758_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_867f3913e0e56ec6f4854a25fa682565.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили вопросы безопасности и надежности электроэнергетического комплекса, а также развитие газовой инфраструктуры, сообщил кабмин. "Стороны обсудили социально-экономическое развитие субъекта, вопросы безопасности и надежности электроэнергетического комплекса, а также развитие газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении. Как в августе сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Глава правительства отмечал, что в текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 миллиардов рублей.

рф

херсонская область

россия, рф, херсонская область, александр новак, михаил мишустин