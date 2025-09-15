Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ

https://1prime.ru/20250915/nato-862301581.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR. "С 15 по 21 сентября истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в материале ERR. Отмечается, что во время тренировок могут также выполняться сверхзвуковые полеты. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

