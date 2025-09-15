Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250915/nato-862301581.html
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ
Истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T14:38+0300
2025-09-15T14:38+0300
вооружения
эстония
нато
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_adaa8da076a5bc457b83a577eaf8f690.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR. "С 15 по 21 сентября истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в материале ERR. Отмечается, что во время тренировок могут также выполняться сверхзвуковые полеты. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250915/peskov-862298556.html
эстония
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_2:0:1999:1498_1920x0_80_0_0_51958c81109ae8d47b01982dfa51fdcf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, нато, европа
Вооружения, ЭСТОНИЯ, НАТО, ЕВРОПА
14:38 15.09.2025
 
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ

ERR: истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты над Эстонией

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Флаг НАТО. Архивное фото
© fotolia.com / selensergen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR.
"С 15 по 21 сентября истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в материале ERR.
Отмечается, что во время тренировок могут также выполняться сверхзвуковые полеты.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
НАТО де-факто воюет с Россией, и это очевидно, заявил Песков
13:05
 
ВооруженияЭСТОНИЯНАТОЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала