Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ
Истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T14:38+0300
2025-09-15T14:38+0300
2025-09-15T14:38+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR. "С 15 по 21 сентября истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в материале ERR. Отмечается, что во время тренировок могут также выполняться сверхзвуковые полеты. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ
ERR: истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты над Эстонией
