США и Китай проведут новый раунд торговых переговоров через месяц
2025-09-15T16:10+0300
ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. США и Китай проведут новый раунд торговых переговоров примерно через месяц, сообщил министр финансов Скотт Бессент по итогам встречи с делегацией КНР в Испании. "Мы провели очень хорошие обсуждения. Договорились о том, что торговые переговоры возобновятся примерно через месяц на другой площадке", — сказал он журналистам. Бессент также отметил, что стороны достигли рамочного соглашения по сделке с TikTok. "У нас есть основа сделки по TikTok. Президент (США Дональд) Трамп и председатель (КНР) Си Цзиньпин обсудят её в пятницу, чтобы финализировать договоренности", — заявил глава минфина. Министр добавил, что коммерческие условия сделки по TikTok уже согласованы частными сторонами, но обсуждаться публично не будут.
"Мы провели очень хорошие обсуждения. Договорились о том, что торговые переговоры возобновятся примерно через месяц на другой площадке", — сказал он журналистам.
Бессент также отметил, что стороны достигли рамочного соглашения по сделке с TikTok. "У нас есть основа сделки по TikTok. Президент (США Дональд) Трамп и председатель (КНР) Си Цзиньпин обсудят её в пятницу, чтобы финализировать договоренности", — заявил глава минфина.
Министр добавил, что коммерческие условия сделки по TikTok уже согласованы частными сторонами, но обсуждаться публично не будут.
