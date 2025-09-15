Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Китай проведут новый раунд торговых переговоров через месяц - 15.09.2025, ПРАЙМ
США и Китай проведут новый раунд торговых переговоров через месяц
США и Китай проведут новый раунд торговых переговоров примерно через месяц, сообщил министр финансов Скотт Бессент по итогам встречи с делегацией КНР в Испании.
2025-09-15T16:10+0300
2025-09-15T16:10+0300
ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. США и Китай проведут новый раунд торговых переговоров примерно через месяц, сообщил министр финансов Скотт Бессент по итогам встречи с делегацией КНР в Испании. "Мы провели очень хорошие обсуждения. Договорились о том, что торговые переговоры возобновятся примерно через месяц на другой площадке", — сказал он журналистам. Бессент также отметил, что стороны достигли рамочного соглашения по сделке с TikTok. "У нас есть основа сделки по TikTok. Президент (США Дональд) Трамп и председатель (КНР) Си Цзиньпин обсудят её в пятницу, чтобы финализировать договоренности", — заявил глава минфина. Министр добавил, что коммерческие условия сделки по TikTok уже согласованы частными сторонами, но обсуждаться публично не будут.
китай, сша, скотт бессент, си цзиньпин, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, США, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, Мировая экономика
16:10 15.09.2025
 
© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. США и Китай проведут новый раунд торговых переговоров примерно через месяц, сообщил министр финансов Скотт Бессент по итогам встречи с делегацией КНР в Испании.
"Мы провели очень хорошие обсуждения. Договорились о том, что торговые переговоры возобновятся примерно через месяц на другой площадке", — сказал он журналистам.
Бессент также отметил, что стороны достигли рамочного соглашения по сделке с TikTok. "У нас есть основа сделки по TikTok. Президент (США Дональд) Трамп и председатель (КНР) Си Цзиньпин обсудят её в пятницу, чтобы финализировать договоренности", — заявил глава минфина.
Министр добавил, что коммерческие условия сделки по TikTok уже согласованы частными сторонами, но обсуждаться публично не будут.
Глава минфина США оценил отношения страны с Китаем
