Песков: Россия по-прежнему готова решить конфликт на Украине дипломатией

2025-09-15T13:00+0300

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.

