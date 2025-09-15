https://1prime.ru/20250915/peskov-862297724.html
Песков: Россия по-прежнему готова решить конфликт на Украине дипломатией
Россия сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 15.09.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
