Песков: Киев и Европа не готовы вести подготовку к встрече по Украине

2025-09-15T13:13+0300

политика

украина

европа

киев

дмитрий песков

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев - нет", - сказал Песков журналистам. -0-

украина, европа, киев, дмитрий песков