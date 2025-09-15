https://1prime.ru/20250915/peskov-862298798.html
Песков: Киев и Европа не готовы вести подготовку к встрече по Украине
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев - нет", - сказал Песков журналистам. -0-
Песков прокомментировал призывы к незамедлительной встрече по Украине