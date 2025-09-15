https://1prime.ru/20250915/polsha-862290149.html
В МИД Польши рассказали о тратах на заграждения на границе с Белоруссией
В МИД Польши рассказали о тратах на заграждения на границе с Белоруссией - 15.09.2025, ПРАЙМ
В МИД Польши рассказали о тратах на заграждения на границе с Белоруссией
Польша уже потратила полмиллиарда евро на заграждение на границе с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции... | 15.09.2025
ВАРШАВА, 15 сен – ПРАЙМ. Польша уже потратила полмиллиарда евро на заграждение на границе с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции TokFM. "Польша уже потратила полмиллиарда евро на большой красивый забор на границе", - сказал Сикорский. Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. Длина построенного забора на границе - около 200 километров, высота - пять метров, он блокировал пути традиционной миграции зубров и других обитателей Беловежской пущи. В Минске считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы. Власти Белоруссии обвинили Польшу в нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, направляли обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран, а также жаловались на Варшаву из-за нарушения ею Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение.
В МИД Польши рассказали о тратах на заграждения на границе с Белоруссией
Сикорский: Польша уже потратила полмиллиарда евро на забор на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 15 сен – ПРАЙМ.
Польша уже потратила полмиллиарда евро на заграждение на границе с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции TokFM
.
"Польша уже потратила полмиллиарда евро на большой красивый забор на границе", - сказал Сикорский.
Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. Длина построенного забора на границе - около 200 километров, высота - пять метров, он блокировал пути традиционной миграции зубров и других обитателей Беловежской пущи. В Минске считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы. Власти Белоруссии обвинили Польшу в нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, направляли обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран, а также жаловались на Варшаву из-за нарушения ею Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение.
