https://1prime.ru/20250915/pravitelstvo-862292102.html
Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов
Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов - 15.09.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов
Правительство РФ подготовило программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:41+0300
2025-09-15T10:41+0300
2025-09-15T10:41+0300
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861251840_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_6504afbfd1973055df5178abad3603bf.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хочу сказать несколько слов о принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям... Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
https://1prime.ru/20250912/pravitelstvo-862177041.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861251840_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_831252c5c3f590997d7f2f953ab3bd4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов
Правительство подготовило программу комплексного восстановления приграничных регионов
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Хочу сказать несколько слов о принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям... Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Правительство направит средства на развитие ЖКХ в трех регионах Кавказа