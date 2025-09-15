https://1prime.ru/20250915/pravitelstvo-862292102.html

Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов

Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов - 15.09.2025, ПРАЙМ

Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов

Правительство РФ подготовило программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 15.09.2025, ПРАЙМ

экономика

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хочу сказать несколько слов о принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям... Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

