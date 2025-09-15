Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов - 15.09.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов
Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов
экономика
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хочу сказать несколько слов о принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям... Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:41 15.09.2025
 
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Хочу сказать несколько слов о принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям... Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Правительство направит средства на развитие ЖКХ в трех регионах Кавказа
12 сентября, 11:03
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
