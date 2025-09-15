https://1prime.ru/20250915/prigraniche-862293601.html

Мантуров озвучил объем средств на восстановление приграничья

Мантуров озвучил объем средств на восстановление приграничья - 15.09.2025, ПРАЙМ

Мантуров озвучил объем средств на восстановление приграничья

Около 80 миллиардов рублей предусмотрено на мероприятия в рамках программы комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей на... | 15.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Около 80 миллиардов рублей предусмотрено на мероприятия в рамках программы комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей на 2025-2027 годы, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. "Разработанная по поручению президента программа по восстановлению Белгородской, Брянской и Курской областей является продолжением уже реализуемых мер государственной поддержки этих трех наших регионов… Суммарно на все мероприятия программы на 2025-2027 годы предусмотрено финансирование в объеме около 80 миллиардов рублей. Это позволяет реализовывать задачи безотлагательно", - сказал Мантуров. Он отметил, что за прошлый и текущий год акцент был сделан на предоставлении гражданам денежных выплат, льгот и жилищных сертификатов суммарно более чем на 150 миллиардов рублей. Новая программа нацелена прежде всего на воссоздание условий для возвращения граждан на родную землю. Мантуров добавил, что в рамках программы планируется принять меры по повышению безопасности, восстановлению транспортной, энергетической, коммунальной, информационной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Для этого правительством и властями регионов спланировано около 60 мероприятий. "Исходим из того, что комплексно работать по всем вопросам возможно пока только в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения. Это относительно безопасная зона, где уже проведены работы по разминированию. Это позволяет осуществить ремонт сотен километров дорог и порядка двух десятков мостов, восстанавливать объекты ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также электросетевую и газораспределительную инфраструктуру, вышки сотовой связи и интернет", - пояснил первый вице-премьер. Также новая программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей предусматривает поддержку аграриев, промышленных предприятий и малых компаний разного профиля, в том числе через создание новых точек экономического роста. В населенных пунктах, расположенных на расстоянии менее 30 километров от линии боевого соприкосновения, в приоритете является приведение в нормативное состояние объектов гражданской обороны, дооснащение пожарно-спасательных подразделений и других специальных служб, отметил Мантуров.

