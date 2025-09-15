https://1prime.ru/20250915/putin-862309105.html
Путин собрал совещание по экономическим вопросам
2025-09-15T18:00+0300
2025-09-15T18:00+0300
2025-09-15T18:00+0300
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам. Совещание проходит в Кремле в очном формате. Глава государства собрал членов правительства в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наработки правительства в этой сфере будут представлены президенту, также состоится обсуждение. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 10 сентября провел в кабмине экономическое совещание. Премьер-министр сообщил тогда, что работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве. Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых задач при формировании бюджета на трехлетку. Он подчеркивал, что особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов.
