https://1prime.ru/20250915/putin-862309105.html

Путин собрал совещание по экономическим вопросам

Путин собрал совещание по экономическим вопросам - 15.09.2025, ПРАЙМ

Путин собрал совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T18:00+0300

2025-09-15T18:00+0300

2025-09-15T18:00+0300

экономика

россия

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам. Совещание проходит в Кремле в очном формате. Глава государства собрал членов правительства в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наработки правительства в этой сфере будут представлены президенту, также состоится обсуждение. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 10 сентября провел в кабмине экономическое совещание. Премьер-министр сообщил тогда, что работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве. Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых задач при формировании бюджета на трехлетку. Он подчеркивал, что особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов.

https://1prime.ru/20250915/putin-862307382.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин