https://1prime.ru/20250915/putin-862313253.html

Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1%, заявил Путин

Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1%, заявил Путин - 15.09.2025, ПРАЙМ

Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1%, заявил Путин

Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T18:46+0300

2025-09-15T18:46+0300

2025-09-15T18:46+0300

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84282/28/842822803_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_269a7a849a6ca740d5ba2663c016bee6.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин. "За семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20250904/reshetnikov-861801320.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин