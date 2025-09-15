Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1%, заявил Путин - 15.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250915/putin-862313253.html
Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1%, заявил Путин
Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1%, заявил Путин - 15.09.2025, ПРАЙМ
Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1%, заявил Путин
Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T18:46+0300
2025-09-15T18:46+0300
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин. "За семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
2025
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
18:46 15.09.2025
 
Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1%, заявил Путин

Путин заявил о росте ВВП России на 1,1% за семь месяцев

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин.
"За семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Минэкономразвития не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года
Минэкономразвития не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года
4 сентября, 18:32
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
