Путин заявил, что меры по снижению инфляции дают результат
2025-09-15T18:49+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Меры по снижению инфляции в России дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин."Усилия по снижению инфляции дают результат", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Касающуюся инфляции тенденцию он охарактеризовал как достаточно яркую, отметив, что сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России."Если в июле рост потребительских цен составил 8,8 процента, то в августе – 8,1 процента", - сказал президент.
