Путин рассказал о задачах бюджета на следующую трехлетку

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Бюджет России на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение - это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и муниципалитетах", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам.
