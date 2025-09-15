Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о задачах бюджета на следующую трехлетку
Путин рассказал о задачах бюджета на следующую трехлетку
Путин рассказал о задачах бюджета на следующую трехлетку - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о задачах бюджета на следующую трехлетку
Бюджет России на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T19:01+0300
2025-09-15T19:01+0300
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Бюджет России на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение - это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и муниципалитетах", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам.
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
19:01 15.09.2025
 
Путин рассказал о задачах бюджета на следующую трехлетку

Путин: бюджет на следующую трехлетку призван решать стратегические задачи

Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Бюджет России на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение - это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и муниципалитетах", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам.
РОССИЯРФВладимир Путин
 
 
