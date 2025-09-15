Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе ответили на слова главы МИД Польши о войне с Россией
На Западе ответили на слова главы МИД Польши о войне с Россией
На Западе ответили на слова главы МИД Польши о войне с Россией
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен с иронией прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет желающих...
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен с иронией прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет желающих вступать в военный конфликт с Россией. Свою точку зрения он выразил в социальной сети Х."Какая неожиданность. Европейская коалиция войны не может найти добровольцев для борьбы за Украину ("гарантии безопасности"). Европейцы не хотят вашей войны", — написал он.Ранее польский министр заявил, что гарантии безопасности в нынешнем виде означают, что страны, взявшие на себя обязательства, должны будут защищать Украину в случае нового конфликта, однако в Европе никто не хочет начинать войны с Россией.В начале сентября в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих", которую возглавили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский президент объявил, что 26 стран согласились разместить на Украине силы сдерживания после прекращения боевых действий.В российском МИД неоднократно подчеркивали, что любой вариант размещения войск НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к резкому обострению ситуации. Любые заявления, касающиеся появления контингентов стран альянса на Украине, которые звучат из Лондона и других столиц Европы, российское внешнеполитическое ведомство расценивает как провокацию с целью продолжения конфликта.
12:06 15.09.2025
 
На Западе ответили на слова главы МИД Польши о войне с Россией

Малинен высмеял слова Сикорского об отсутствии в Европе желающих воевать с РФ

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен с иронией прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет желающих вступать в военный конфликт с Россией. Свою точку зрения он выразил в социальной сети Х.
"Какая неожиданность. Европейская коалиция войны не может найти добровольцев для борьбы за Украину ("гарантии безопасности"). Европейцы не хотят вашей войны", — написал он.
Ранее польский министр заявил, что гарантии безопасности в нынешнем виде означают, что страны, взявшие на себя обязательства, должны будут защищать Украину в случае нового конфликта, однако в Европе никто не хочет начинать войны с Россией.
В начале сентября в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих", которую возглавили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский президент объявил, что 26 стран согласились разместить на Украине силы сдерживания после прекращения боевых действий.
В российском МИД неоднократно подчеркивали, что любой вариант размещения войск НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к резкому обострению ситуации. Любые заявления, касающиеся появления контингентов стран альянса на Украине, которые звучат из Лондона и других столиц Европы, российское внешнеполитическое ведомство расценивает как провокацию с целью продолжения конфликта.
