СМИ: США и Британия планируют заключить сделки на $10 млрд

2025-09-15T19:55+0300

мировая экономика

великобритания

сша

дональд трамп

new york times

ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания планируют объявить на этой неделе о заключении сделок на сумму более 10 миллиардов долларов в рамках визита президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой американских чиновников. По информации издания, ожидается, что страны заключат торговое соглашение о сотрудничестве в сферах науки и техники, мирного атома и военных технологий. Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. По сообщению газеты New York Times, британские власти усиливают меры безопасности в связи с предстоящим визитом президента, в том числе из-за недавнего убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка.

великобритания

сша

