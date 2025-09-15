https://1prime.ru/20250915/ssha-862315666.html
СМИ: США и Британия планируют заключить сделки на $10 млрд
СМИ: США и Британия планируют заключить сделки на $10 млрд - 15.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: США и Британия планируют заключить сделки на $10 млрд
Соединенные Штаты и Великобритания планируют объявить на этой неделе о заключении сделок на сумму более 10 миллиардов долларов в рамках визита президента США... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T19:55+0300
2025-09-15T19:55+0300
2025-09-15T19:55+0300
мировая экономика
великобритания
сша
дональд трамп
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания планируют объявить на этой неделе о заключении сделок на сумму более 10 миллиардов долларов в рамках визита президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой американских чиновников. По информации издания, ожидается, что страны заключат торговое соглашение о сотрудничестве в сферах науки и техники, мирного атома и военных технологий. Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. По сообщению газеты New York Times, британские власти усиливают меры безопасности в связи с предстоящим визитом президента, в том числе из-за недавнего убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861062691.html
великобритания
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4bd54602d9502d19bca6780f9f2a7475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, великобритания, сша, дональд трамп, new york times
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Дональд Трамп, New York Times
СМИ: США и Британия планируют заключить сделки на $10 млрд
Reuters: США и Британия планируют заключить сделки на $10 млрд в рамках визита Трампа