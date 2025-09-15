Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США и Британия планируют заключить сделки на $10 млрд - 15.09.2025
СМИ: США и Британия планируют заключить сделки на $10 млрд
СМИ: США и Британия планируют заключить сделки на $10 млрд
2025-09-15T19:55+0300
2025-09-15T19:55+0300
мировая экономика
великобритания
сша
дональд трамп
new york times
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания планируют объявить на этой неделе о заключении сделок на сумму более 10 миллиардов долларов в рамках визита президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой американских чиновников. По информации издания, ожидается, что страны заключат торговое соглашение о сотрудничестве в сферах науки и техники, мирного атома и военных технологий. Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. По сообщению газеты New York Times, британские власти усиливают меры безопасности в связи с предстоящим визитом президента, в том числе из-за недавнего убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка.
великобритания
сша
мировая экономика, великобритания, сша, дональд трамп, new york times
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Дональд Трамп, New York Times
© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© flickr.com / ReeSaunders
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания планируют объявить на этой неделе о заключении сделок на сумму более 10 миллиардов долларов в рамках визита президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой американских чиновников.
По информации издания, ожидается, что страны заключат торговое соглашение о сотрудничестве в сферах науки и техники, мирного атома и военных технологий.
Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году.
По сообщению газеты New York Times, британские власти усиливают меры безопасности в связи с предстоящим визитом президента, в том числе из-за недавнего убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка.
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Советник Трампа назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США
21 августа, 19:27
 
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Дональд Трамп, New York Times
 
 
