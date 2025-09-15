Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-15T19:47+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, инвесторы находятся в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась до 16,42 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,44%, до 3 702,82 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 42,903 доллара за унцию. Итоги сентябрьского заседания ФРС США будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 94% аналитиков прогнозируют понижение регулятором учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, трейдеры в среду будут оценивать заявления председателя американского центробанка Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. "Ожидания понижения ставки на 25 базисных пунктов на данный момент в значительной степени уже учтены", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex
Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex
19:47 15.09.2025
 
Золото дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, инвесторы находятся в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась до 16,42 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,44%, до 3 702,82 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 42,903 доллара за унцию.
Итоги сентябрьского заседания ФРС США будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 94% аналитиков прогнозируют понижение регулятором учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
Кроме того, трейдеры в среду будут оценивать заявления председателя американского центробанка Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
"Ожидания понижения ставки на 25 базисных пунктов на данный момент в значительной степени уже учтены", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Fitch Ratings повысило прогнозы по средним ценам на медь, золото и платину
10 сентября, 22:47
 
