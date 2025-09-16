Российский рынок акций перешел к снижению в основную сессию

https://1prime.ru/20250916/aktsii-862333894.html
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.15 мск снижался на 0,18%, до 2 804,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,26% до 1 116,86 пункта. Ранее в ходе торгов рублевый индекс максимально повышался до 2 831,8 пункта. Дешевеют, в частности, бумаги "Русала" (-1,4%), "Россетей" (-1,3%), ВТБ (-1,2%). Мосбиржа вела запрет на короткие продажи акций ВТБ 16-18 сентября в связи с допэмиссией. Дорожают бумаги ВК (+1%), "Хэдхантера" (+0,6%), ПИКа (+0,5%). Во вторник ожидается сохранение рынком позиций в диапазоне 2800-2850 пунктов, прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ. Высокую вероятность возобновления продаж российских акций отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако в районе 2 720 пунктов по индексу Мосбиржи расположена очень сильная поддержка, от которой стоит активно открывать спекулятивные длинные позиции (в расчете на рост цен). Но у нас нет уверенности, что этот уровень будет достигнут", - добавляет он.
