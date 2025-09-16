https://1prime.ru/20250916/argentina-862321578.html
В Аргентине планируют увеличить социальные расходы
2025-09-16T04:06+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Бюджет Аргентины на 2026 год будет предусматривать увеличение социальных расходов, которого добивались граждане, неоднократно выходя на протесты, следует из слов президента страны Хавьера Милея.
В понедельник вечером глава государства представил проект бюджета на следующий год, который будет направлен на рассмотрение парламента.
"В этом бюджете выделяется 4,8 триллиона песо (примерно 3,4 миллиарда долларов) национальным университетам, увеличиваются расходы на пенсионное обеспечение на 5% и на здравоохранение на 17% выше уровня инфляции. Расходы на образование также увеличиваются на 8% выше уровня инфляции. Более того... сумма, выплачиваемая по инвалидности, также увеличится на 5% выше уровня инфляции в 2026 году", - сказал Милей в видеообращении к гражданам.
По его словам, 85% бюджета будет выделено на образование, здравоохранение и пенсионное обеспечение. "Это означает, что приоритетом правительства, как мы всегда говорили, является человеческий капитал", - сказал Милей.
Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.
