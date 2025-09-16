ГД обсудит с правительством вопросы продовольственной безопасности

https://1prime.ru/20250916/gosduma-862334548.html

рф

вячеслав володин

госдума

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Госдума в ходе девятой осенней сессии обсудит с правительством РФ вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда, а также экологическое благополучие Волги, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Хочу добавить, что в ходе ее (осенней сессии - ред.) мы вместе с правительством обсудим вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда, экологического благополучия Волги", - сказал Володин в ходе открытия девятой осенней сессии Госдумы.

рф

2025

