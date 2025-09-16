Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД обсудит с правительством вопросы продовольственной безопасности - 16.09.2025
ГД обсудит с правительством вопросы продовольственной безопасности
2025-09-16T12:58+0300
2025-09-16T12:58+0300
рф
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Госдума в ходе девятой осенней сессии обсудит с правительством РФ вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда, а также экологическое благополучие Волги, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Хочу добавить, что в ходе ее (осенней сессии - ред.) мы вместе с правительством обсудим вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда, экологического благополучия Волги", - сказал Володин в ходе открытия девятой осенней сессии Госдумы.
рф
рф, вячеслав володин, госдума
РФ, Вячеслав Володин, Госдума
12:58 16.09.2025
 
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Госдума в ходе девятой осенней сессии обсудит с правительством РФ вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда, а также экологическое благополучие Волги, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Хочу добавить, что в ходе ее (осенней сессии - ред.) мы вместе с правительством обсудим вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда, экологического благополучия Волги", - сказал Володин в ходе открытия девятой осенней сессии Госдумы.
Макаров назвал сроки поступления в ГД проекта бюджета на 2026-2028 года
Макаров назвал сроки поступления в ГД проекта бюджета на 2026-2028 года
Вчера, 12:29
 
РФВячеслав ВолодинГосдума
 
 
