ГД одобрила проект о льготном приеме в вузы пасынков и падчериц бойцов СВО

ГД одобрила проект о льготном приеме в вузы пасынков и падчериц бойцов СВО - 16.09.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила проект о льготном приеме в вузы пасынков и падчериц бойцов СВО

16.09.2025

МОСКВА 16 сен – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО. Инициатива была внесена в Госдуму 17 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Дума приоритетно рассмотрит данный законопроект. По действующему законодательству, для участников специальной военной операции и их детей выделяют квоту на прием в вузы. При этом падчерицы и пасынки военных воспользоваться этой льготой пока не могут. Новым законопроектом предлагается ситуацию изменить, дополнив перечь лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам. Предлагаемые нормы будут также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет бюджета, а также на зачисление в первоочередном порядке в образовательную организацию среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения школьной программы.

