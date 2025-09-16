https://1prime.ru/20250916/gruziya-862336881.html

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Грузии

экономика

грузия

мировая экономика

брюссель

БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность введения санкций против властей Грузии и приостановки безвизового режима, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер. "Мы продолжаем рассматривать различные возможности для оказания большего давления на грузинские власти в связи с резким откатом демократии, который мы наблюдаем. Мы рассматриваем меры, начиная от санкций и заканчивая приостановкой действия безвизового режима. Наши политические контакты с грузинскими властями значительно сократились, а финансовая поддержка властей была заморожена", - сказала она.

грузия

брюссель

2025

грузия, мировая экономика, брюссель