16.09.2025
Лавров рассказал о процессе выдачи виз участникам "Интервидения
16.09.2025
Лавров рассказал о процессе выдачи виз участникам "Интервидения
Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный... | 16.09.2025
2025-09-16T11:49+0300
2025-09-16T11:49+0300
россия
сергей лавров
мид рф
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный режим с Федеральной таможенной службой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Визы выдавались участникам и гостям конкурса, это и международные журналисты, которые прибывали для его освещения, в самой упрощенной форме, комфортной форме и безвозмездной (форме - ред.). Специальный таможенный режим мы согласовали с Федеральной таможенной службой, который был очень позитивно воспринят теми, кто им воспользовался, приезжая на участие в этом конкурсе", - сказал Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости, на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение".
россия, сергей лавров, мид рф, общество
РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ, Общество
11:49 16.09.2025
 
Лавров рассказал о процессе выдачи виз участникам "Интервидения

Лавров: участникам "Интервидения" выдавали визы в упрощенной форме и безвозмездно

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса. Архивное фото
© МИД РФ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный режим с Федеральной таможенной службой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Визы выдавались участникам и гостям конкурса, это и международные журналисты, которые прибывали для его освещения, в самой упрощенной форме, комфортной форме и безвозмездной (форме - ред.). Специальный таможенный режим мы согласовали с Федеральной таможенной службой, который был очень позитивно воспринят теми, кто им воспользовался, приезжая на участие в этом конкурсе", - сказал Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости, на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение".
