https://1prime.ru/20250916/lavrov-862332230.html
Лавров рассказал о процессе выдачи виз участникам "Интервидения
Лавров рассказал о процессе выдачи виз участникам "Интервидения - 16.09.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о процессе выдачи виз участникам "Интервидения
Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T11:49+0300
2025-09-16T11:49+0300
2025-09-16T11:49+0300
россия
сергей лавров
мид рф
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный режим с Федеральной таможенной службой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Визы выдавались участникам и гостям конкурса, это и международные журналисты, которые прибывали для его освещения, в самой упрощенной форме, комфортной форме и безвозмездной (форме - ред.). Специальный таможенный режим мы согласовали с Федеральной таможенной службой, который был очень позитивно воспринят теми, кто им воспользовался, приезжая на участие в этом конкурсе", - сказал Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости, на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение".
https://1prime.ru/20250912/lavrov--862180282.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, мид рф, общество
РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ, Общество
Лавров рассказал о процессе выдачи виз участникам "Интервидения
Лавров: участникам "Интервидения" выдавали визы в упрощенной форме и безвозмездно
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный режим с Федеральной таможенной службой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Визы выдавались участникам и гостям конкурса, это и международные журналисты, которые прибывали для его освещения, в самой упрощенной форме, комфортной форме и безвозмездной (форме - ред.). Специальный таможенный режим мы согласовали с Федеральной таможенной службой, который был очень позитивно воспринят теми, кто им воспользовался, приезжая на участие в этом конкурсе", - сказал Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости, на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение".
Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение"