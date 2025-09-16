https://1prime.ru/20250916/lavrov-862332507.html

Россия отходит от термина недружественные страны, заявил Лавров

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия постепенно отходит от термина "недружественные страны", есть страны с "недружественными" Москве правительствами, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Постепенно отходим от термина недружественные страны, хотя в законодательстве он остается. Но, как президент (президент РФ Владимир Путин - ред.), недавно выступая, по-моему, на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к Российской Федерации", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по подготовке международного музыкального конкурса "Интервидение" во вторник.

россия, москва, сергей лавров, владимир путин