https://1prime.ru/20250916/lavrov-862332507.html
Россия отходит от термина недружественные страны, заявил Лавров
Россия отходит от термина недружественные страны, заявил Лавров - 16.09.2025, ПРАЙМ
Россия отходит от термина недружественные страны, заявил Лавров
Россия постепенно отходит от термина "недружественные страны", есть страны с "недружественными" Москве правительствами, заявил российский министр иностранных... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T11:54+0300
2025-09-16T11:54+0300
2025-09-16T11:54+0300
политика
россия
москва
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия постепенно отходит от термина "недружественные страны", есть страны с "недружественными" Москве правительствами, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Постепенно отходим от термина недружественные страны, хотя в законодательстве он остается. Но, как президент (президент РФ Владимир Путин - ред.), недавно выступая, по-моему, на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к Российской Федерации", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по подготовке международного музыкального конкурса "Интервидение" во вторник.
https://1prime.ru/20250912/zakharova-862182415.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей лавров, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Лавров, Владимир Путин
Россия отходит от термина недружественные страны, заявил Лавров
Лавров: у России нет недружественных стран, есть недружественные правительства
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия постепенно отходит от термина "недружественные страны", есть страны с "недружественными" Москве правительствами, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Постепенно отходим от термина недружественные страны, хотя в законодательстве он остается. Но, как президент (президент РФ Владимир Путин - ред.), недавно выступая, по-моему, на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к Российской Федерации", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по подготовке международного музыкального конкурса "Интервидение" во вторник.
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова