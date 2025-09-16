Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев рассказал о вчерашней встрече с Володиным
2025-09-16T17:57+0300
2025-09-16T17:57+0300
россия
общество
дмитрий медведев
госдума
вячеслав володин
единая россия
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что вчера провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Мы с вами понимаем, в какой момент мы встретились и каковы цели и задачи. Мы уже начали эту тему обсуждать с Вячеславом Викторовичем вчера вечером, когда встретились", - сказал Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме. Он предложил выступить представителям фракции, а потом предложил взять слово Володину. "А после этого поедем по рабочим местам", - улыбнулся Медведев. -0-
россия, общество , дмитрий медведев, госдума, вячеслав володин, единая россия
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Медведев, Госдума, Вячеслав Володин, Единая Россия
17:57 16.09.2025
 
Медведев рассказал о вчерашней встрече с Володиным

Медведев рассказал, что провел вчера встречу с председателем ГД Володиным

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что вчера провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Мы с вами понимаем, в какой момент мы встретились и каковы цели и задачи. Мы уже начали эту тему обсуждать с Вячеславом Викторовичем вчера вечером, когда встретились", - сказал Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме.
Он предложил выступить представителям фракции, а потом предложил взять слово Володину.
"А после этого поедем по рабочим местам", - улыбнулся Медведев. -0-
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Медведев оценил бюджет России на 2926 год
