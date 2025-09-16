https://1prime.ru/20250916/medvedev-862346073.html

Медведев рассказал о вчерашней встрече с Володиным

2025-09-16T17:57+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что вчера провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Мы с вами понимаем, в какой момент мы встретились и каковы цели и задачи. Мы уже начали эту тему обсуждать с Вячеславом Викторовичем вчера вечером, когда встретились", - сказал Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме. Он предложил выступить представителям фракции, а потом предложил взять слово Володину. "А после этого поедем по рабочим местам", - улыбнулся Медведев. -0-

