Медведев рассказал о вчерашней встрече с Володиным
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что вчера провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Мы с вами понимаем, в какой момент мы встретились и каковы цели и задачи. Мы уже начали эту тему обсуждать с Вячеславом Викторовичем вчера вечером, когда встретились", - сказал Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме. Он предложил выступить представителям фракции, а потом предложил взять слово Володину. "А после этого поедем по рабочим местам", - улыбнулся Медведев. -0-
