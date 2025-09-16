https://1prime.ru/20250916/neft-862339603.html

Стоимость нефти растет во вторник днем

2025-09-16T14:40+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются, трейдеры продолжают оценивать геополитическую неопределенность и ее влияние на перспективы поставок нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% - до 67,74 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 63,68 доллара. Инвесторы продолжают оценивать перспективы санкционной политики, которая касается энергоресурсов. Президент США Дональд Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. Ранее во вторник министр финансов США Скотт Бессент предположил, что конфликт на Украине может завершиться за 2-3 месяца, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, приобретающих российскую нефть. В свою очередь министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что введение пошлин только на основании импорта российской нефти отдельными странами является затруднительным и может противоречить международным торговым правилам. Трейдеры ожидают в среду публикации статистики минэнерго США по запасам за неделю по 12 сентября. За предыдущую неделю, которая завершилась 5 сентября, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3,9 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона. Также в среду будут объявлены итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, что может отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительны цены на сырьевые товары.

