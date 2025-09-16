Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти растет во вторник днем - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250916/neft-862339603.html
Стоимость нефти растет во вторник днем
Стоимость нефти растет во вторник днем - 16.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет во вторник днем
Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются, трейдеры продолжают оценивать геополитическую неопределенность и ее влияние на перспективы поставок нефти,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T14:40+0300
2025-09-16T14:40+0300
энергетика
нефть
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются, трейдеры продолжают оценивать геополитическую неопределенность и ее влияние на перспективы поставок нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% - до 67,74 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 63,68 доллара. Инвесторы продолжают оценивать перспективы санкционной политики, которая касается энергоресурсов. Президент США Дональд Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. Ранее во вторник министр финансов США Скотт Бессент предположил, что конфликт на Украине может завершиться за 2-3 месяца, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, приобретающих российскую нефть. В свою очередь министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что введение пошлин только на основании импорта российской нефти отдельными странами является затруднительным и может противоречить международным торговым правилам. Трейдеры ожидают в среду публикации статистики минэнерго США по запасам за неделю по 12 сентября. За предыдущую неделю, которая завершилась 5 сентября, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3,9 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона. Также в среду будут объявлены итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, что может отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительны цены на сырьевые товары.
https://1prime.ru/20250916/neft-862327756.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
14:40 16.09.2025
 
Стоимость нефти растет во вторник днем

Нефть дорожает во вторник днем на фоне сохранения неопределенности

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Деньги, нефть. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются, трейдеры продолжают оценивать геополитическую неопределенность и ее влияние на перспективы поставок нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% - до 67,74 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 63,68 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы санкционной политики, которая касается энергоресурсов. Президент США Дональд Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают.
Ранее во вторник министр финансов США Скотт Бессент предположил, что конфликт на Украине может завершиться за 2-3 месяца, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, приобретающих российскую нефть.
В свою очередь министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что введение пошлин только на основании импорта российской нефти отдельными странами является затруднительным и может противоречить международным торговым правилам.
Трейдеры ожидают в среду публикации статистики минэнерго США по запасам за неделю по 12 сентября. За предыдущую неделю, которая завершилась 5 сентября, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3,9 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона.
Также в среду будут объявлены итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, что может отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительны цены на сырьевые товары.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
СМИ оценили вероятность отказа ЕС от российской нефти
09:52
 
ЭнергетикаНефтьРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала