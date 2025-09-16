Мировые цены на нефть усилили рост во вторник вечером

https://1prime.ru/20250916/neft-862348439.html
2025-09-16T18:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.59 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,13% - до 68,2 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,56%, до 64,29 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,4-0,7%. "Дополнительное давление на рынок создают заявления США о готовности ввести более жесткие санкции и обсуждения в ЕС ограничений в отношении компаний из Индии и Китая, которые участвуют в торговле российской нефтью", - сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. По словам аналитика, инвесторы также находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%. В среду регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы и ожидания по уровню учетной ставки. Кроме того, рынки будут оценивать комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла.
