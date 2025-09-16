https://1prime.ru/20250916/podmoskove-862322039.html

Погода облегчает уборку урожая в Подмосковье

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Теплое и сухое начало осени в этом году в Московской области благоприятно сказывается на уборке яровых культур, рассказали РИА Новости в минсельхозе региона. "Теплая и сухая осень благоприятно сказывается на ход уборочной кампании яровых культур. Сухая почва обеспечивает высокую проходимость техники, снижает риск уплотнения почвенного слоя и потерь при обмолоте", - рассказали в министерстве. Там уточнили, что на сегодняшний день по области собрано порядка 496,6 тысячи тонн зерновых, что на 35,7 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уборка охватила 130 тысяч гектаров из 170 тысяч, урожайность выросла на 23,6% по сравнению с 2024 годом. Масличных собрано 52,4 тысячи тонн с площади 22,5 тысячи гектаров, что составляет чуть меньше трети от плана. Валовый сбор овощей открытого грунта составил 53,8 тысячи тонн с площади 2,36 тысячи гектаров, что покрывает 38% от плана. Картофеля собрали порядка 69,2 тысячи тонн с 12,1 тысячи гектаров, что составило 18% от плана. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ранее в сентябре сообщал, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерна, прогноз урожая в 135 миллионов тонн по итогам года сохраняется.

