Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных площадки. | 16.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 6 копеек, до 11,62 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 1,51%, до 68,46 доллара за баррель. В ожидании поддержки Юань подрос на 0,48%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,51–11,69 рубля. "Новостной фон никак не изменился: если в Европе санкционная тема отправлена на доработку и досогласование, то в США краски сгущаются, как и масштабы давления на партнеров РФ. В среду выйдут первые с момента заседания ЦБ недельные данные по инфляции в России - будет интересно сопоставить ожидания регулятора и тренд", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Рубль перестал укрепляться, валюты развернулись вверх – юань сегодня был на 11,68, доллар на межбанке снова выше 83. Более жесткий сигнал ЦБ погасил спекулятивный разгон валютных курсов, и они пытаются найти новую точку равновесия. Индекс DXY опустился к 96,5 пункта на ожидании завтрашнего снижения ставок ФРС, это позволяет улучшать ценовые позиции нефти и другого сырья", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В скорой перспективе рубль начнет получать временную поддержу со стороны подготовки компаний к налоговому периоду, добавил он. Валютный рынок во многом уже отыграл итоги пятничного заседания ЦБ, и теперь в центр внимания инвесторов возвращаются негативные геополитические новости, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В целом в среду курс может продолжить двигаться в диапазоне 11,50-11,80 рубля за юань, выросшие нефтяные цены будут в моменте препятствовать выраженному ослаблению рубля, считает Григорьев. "Краткосрочно курсы могут стабилизироваться на уровне 82-84 за доллар и 11,4-11,8 за юань. С начала октября ожидаем возвращения валют, соответственно, к отметкам 85 и 12 рублей", - рассказал Шепелев.

