Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение антироссийских санкций - 16.09.2025
Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза сняли с повестки своего заседания 17 сентября обсуждение нового 19-го по счету пакета санкций против России, следует из документа в распоряжении РИА Новости. "Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (новый санкционный пакет) исключен из повестки", - значится в документе. Ранее этот пункт был включен в список тем к обсуждению под ремаркой "возможно".
санкции против рф, россия, ес, мировая экономика
Экономика, санкции против РФ, РОССИЯ, ЕС, Мировая экономика
08:41 16.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза
Логотип Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза сняли с повестки своего заседания 17 сентября обсуждение нового 19-го по счету пакета санкций против России, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
"Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (новый санкционный пакет) исключен из повестки", - значится в документе.
Ранее этот пункт был включен в список тем к обсуждению под ремаркой "возможно".
Экономика санкции против РФ РОССИЯ ЕС Мировая экономика
 
 
