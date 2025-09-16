https://1prime.ru/20250916/sanktsii-862326047.html
Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение антироссийских санкций
2025-09-16T08:41+0300
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза сняли с повестки своего заседания 17 сентября обсуждение нового 19-го по счету пакета санкций против России, следует из документа в распоряжении РИА Новости. "Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (новый санкционный пакет) исключен из повестки", - значится в документе. Ранее этот пункт был включен в список тем к обсуждению под ремаркой "возможно".
