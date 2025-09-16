https://1prime.ru/20250916/sanktsii-862326047.html

Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение антироссийских санкций

Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение антироссийских санкций - 16.09.2025, ПРАЙМ

Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение антироссийских санкций

Постоянные представители стран-членов Евросоюза сняли с повестки своего заседания 17 сентября обсуждение нового 19-го по счету пакета санкций против России,... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T08:41+0300

2025-09-16T08:41+0300

2025-09-16T08:41+0300

экономика

санкции против рф

россия

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза сняли с повестки своего заседания 17 сентября обсуждение нового 19-го по счету пакета санкций против России, следует из документа в распоряжении РИА Новости. "Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (новый санкционный пакет) исключен из повестки", - значится в документе. Ранее этот пункт был включен в список тем к обсуждению под ремаркой "возможно".

https://1prime.ru/20250915/tramp-862319737.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, россия, ес, мировая экономика