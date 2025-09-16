https://1prime.ru/20250916/sanktsii-862332338.html

Польша будет настаивать на расширении пакета санкций ЕС против России

Польша будет настаивать на расширении пакета санкций ЕС против России - 16.09.2025, ПРАЙМ

Польша будет настаивать на расширении пакета санкций ЕС против России

Польша намерена добиваться расширения 19-го пакета санкций против России, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Игнаций Немчицкий перед... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T11:49+0300

2025-09-16T11:49+0300

2025-09-16T11:49+0300

экономика

россия

польша

ес

нато

украина

дональд туск

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_de920d6316b30fad3ab6f4abf4f83ef9.jpg

ВАРШАВА, 16 сен – ПРАЙМ. Польша намерена добиваться расширения 19-го пакета санкций против России, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Игнаций Немчицкий перед встречей министров по делам ЕС в Брюсселе. По его словам, на этой встрече польская сторона будет выступать за усиление давления на РФ. "Это означает дальнейшие санкции, дальнейшие пошлины, но я также призову максимально усилить позиции Украины", — подчеркнул замминистра. На встрече министров ЕС по европейским делам во вторник в Брюсселе будет обсуждаться дополнительный вопрос, касающийся инцидента с беспилотниками в Польше. "Я готов предоставить эту информацию нашим партнерам в Европе из первых рук, чтобы они могли задать вопросы и поделиться конкретной информацией", — заявил заместитель министра. На вопрос о сообщениях СМИ о задержке предложенного 19-го пакета санкций ЕС Немчицкий ответил, что настроен оптимистично. "Европейская комиссия, реагируя на происходящее, хочет усилить этот пакет", — сказал Немчицкий. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://1prime.ru/20250916/sanktsii-862326047.html

https://1prime.ru/20250915/polsha-862319585.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, ес, нато, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, санкции против рф