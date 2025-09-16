Фондовые индексы США незначительно снижаются во вторник

https://1prime.ru/20250916/ssha-862344339.html

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник незначительно снижаются после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,1% - до 45 836,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,06%, до 22 335,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 609,87 пункта. Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предшествующим месяцем, что оказалось сильнее ожиданий. Кроме того, оценка роста июля была повышена до 0,6% с 0,5%. "Американские потребители, похоже, настроены позитивно", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Wealth Management Эллен Центнер (Ellen Zentner). По словам эксперта, данные оказались "хорошими новостями" для экономики, однако это может вызвать споры относительно того, насколько агрессивно Федеральная резервная система (ФРС) США будет смягчать денежно-кредитную политику. Итоги заседания будут опубликованы в среду, по данным CME Group, 96% аналитиков ожидают понижения учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. Во вторник также были опубликованы данные об объеме промышленного производства в США. За прошлый месяц показатель неожиданно вырос по отношению к июлю - на 0,1%.

