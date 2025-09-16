Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США незначительно снижаются во вторник - 16.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250916/ssha-862344339.html
Фондовые индексы США незначительно снижаются во вторник
Фондовые индексы США незначительно снижаются во вторник - 16.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США незначительно снижаются во вторник
Основные фондовые индексы США во вторник незначительно снижаются после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T17:01+0300
2025-09-16T17:01+0300
экономика
рынок
индексы
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675269_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78cae8c10b9d40c1055e3db3b96330a2.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник незначительно снижаются после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,1% - до 45 836,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,06%, до 22 335,33 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,08%, до 6 609,87 пункта. Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предшествующим месяцем, что оказалось сильнее ожиданий. Кроме того, оценка роста июля была повышена до 0,6% с 0,5%. "Американские потребители, похоже, настроены позитивно", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Wealth Management Эллен Центнер (Ellen Zentner). По словам эксперта, данные оказались "хорошими новостями" для экономики, однако это может вызвать споры относительно того, насколько агрессивно Федеральная резервная система (ФРС) США будет смягчать денежно-кредитную политику. Итоги заседания будут опубликованы в среду, по данным CME Group, 96% аналитиков ожидают понижения учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. Во вторник также были опубликованы данные об объеме промышленного производства в США. За прошлый месяц показатель неожиданно вырос по отношению к июлю - на 0,1%.
сша
рынок, индексы, торги, сша
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США
17:01 16.09.2025
 
Фондовые индексы США незначительно снижаются во вторник

Фондовые индексы США слабо снижаются во вторник после выхода данных по стране

© РИА Новости . Джина Мун
%Котировки акций компании Facebook, показанные на информационной панели биржи NASDAQ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник незначительно снижаются после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,1% - до 45 836,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,06%, до 22 335,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 609,87 пункта.
Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предшествующим месяцем, что оказалось сильнее ожиданий. Кроме того, оценка роста июля была повышена до 0,6% с 0,5%.
"Американские потребители, похоже, настроены позитивно", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Wealth Management Эллен Центнер (Ellen Zentner).
По словам эксперта, данные оказались "хорошими новостями" для экономики, однако это может вызвать споры относительно того, насколько агрессивно Федеральная резервная система (ФРС) США будет смягчать денежно-кредитную политику. Итоги заседания будут опубликованы в среду, по данным CME Group, 96% аналитиков ожидают понижения учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.
Во вторник также были опубликованы данные об объеме промышленного производства в США. За прошлый месяц показатель неожиданно вырос по отношению к июлю - на 0,1%.
Российский рынок акций снижается во вторник днем
