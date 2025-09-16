В Британии запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии
Times: Индия перешла красные линии, отправив военных на учения Запад-2025
Танковый бой. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Индия пересекла красные линии, отправив военных на учения "Запад-2025", пишет The Times.
"Активное участие Индии в учениях "Запад" <...> вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности", — заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.
Он отметил, что Индия показала приоритет, который она отдает отношениям с Россией. В свою очередь, немецкий аналитик по внешней политике Ульрих Шпек заявил, что она "перешла красную черту".
Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
