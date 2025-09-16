Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о переполненных лабораториях судмедэкспертизы на Украине - 16.09.2025
СМИ сообщили о переполненных лабораториях судмедэкспертизы на Украине
СМИ сообщили о переполненных лабораториях судмедэкспертизы на Украине - 16.09.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о переполненных лабораториях судмедэкспертизы на Украине
Украинские войска несут большие потери, в следствие чего лаборатории судмедэкспертизы переполнены и сталкиваются с трудностями в определении личностей погибших... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T12:57+0300
2025-09-16T12:57+0300
общество
россия
украина
стамбул
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украинские войска несут большие потери, в следствие чего лаборатории судмедэкспертизы переполнены и сталкиваются с трудностями в определении личностей погибших военных ВСУ, идентификация некоторых тел может занимать до 14 месяцев, передает агентство Рейтер. "Украинские лаборатории судмедэкспертизы переполнены не только из-за внезапного поступления очень большого количества тел, но также из-за трудностей в определении их принадлежности", - пишет агентство со ссылкой на экспертов и украинского министра внутренних дел Игоря Клименко. Отмечается, что с 2022 году на Украине число лабораторий с определением ДНК увеличилось с 9 до 20, при этом в них были шокированы количеством прибывающих тел на фоне обменов с РФ. "С таким большим количеством тел в моргах... идентификация их всех может занимать 14 месяцев... Команды работают большую часть дня", - сообщает агентство со ссылкой на Клименко. Рейтер подчеркивает, что количество тел в украинских моргах напоминает о масштабах украинских потерь. "Поток останков служит напоминанием украинских потерь", - говорится в материале. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери ВСУ составили 1,7 миллиона военных. Согласно подсчетам РИА Новости, власти Украины должны будут выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся, эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год.
украина
стамбул
общество , россия, украина, стамбул, всу
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, ВСУ
12:57 16.09.2025
 
СМИ сообщили о переполненных лабораториях судмедэкспертизы на Украине

Reuters: потери ВСУ настолько велики, что идентификация тел занимает до 14 месяцев

© РИА Новости . Андрей Стенин
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украинские войска несут большие потери, в следствие чего лаборатории судмедэкспертизы переполнены и сталкиваются с трудностями в определении личностей погибших военных ВСУ, идентификация некоторых тел может занимать до 14 месяцев, передает агентство Рейтер.
"Украинские лаборатории судмедэкспертизы переполнены не только из-за внезапного поступления очень большого количества тел, но также из-за трудностей в определении их принадлежности", - пишет агентство со ссылкой на экспертов и украинского министра внутренних дел Игоря Клименко.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Бессент назвал условие для завершения конфликта на Украине за 90 дней
09:40
Отмечается, что с 2022 году на Украине число лабораторий с определением ДНК увеличилось с 9 до 20, при этом в них были шокированы количеством прибывающих тел на фоне обменов с РФ.
"С таким большим количеством тел в моргах... идентификация их всех может занимать 14 месяцев... Команды работают большую часть дня", - сообщает агентство со ссылкой на Клименко.
Рейтер подчеркивает, что количество тел в украинских моргах напоминает о масштабах украинских потерь. "Поток останков служит напоминанием украинских потерь", - говорится в материале.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных.
Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери ВСУ составили 1,7 миллиона военных. Согласно подсчетам РИА Новости, власти Украины должны будут выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся, эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Только в Москве". В Раде сделали заявление о мире на Украине
09:51
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАСтамбулВСУ
 
 
