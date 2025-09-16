https://1prime.ru/20250916/vizy-862335947.html
СМИ узнали о демарше нескольких стран из-за попытки ЕС наказать россиян
СМИ узнали о демарше нескольких стран из-за попытки ЕС наказать россиян - 16.09.2025
СМИ узнали о демарше нескольких стран из-за попытки ЕС наказать россиян
Некоторые страны — участницы Европейского союза отказались поддержать предложение о введении визовых ограничений для россиян, сообщает портал Pronews. | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Некоторые страны — участницы Европейского союза отказались поддержать предложение о введении визовых ограничений для россиян, сообщает портал Pronews."(Греция. — Прим. ред.) отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России, поскольку это имело бы катастрофические последствия для туризма", — говорится в публикации.Согласно информации издания, вето также наложили такие страны, как Италия, Испания, Франция и Венгрия. На прошлой неделе Euractiv опубликовал материал о том, что ЕС рассматривает возможность ужесточения визовой политики в рамках введения новых санкционных мер против Москвы. Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала, говоря о подготовке 19-го пакета ограничений, что принимать новые меры становится все сложнее.Продолжительное время ЕС не мог прийти к соглашению по 18-му пакету санкций из-за сопротивления Словакии и Венгрии, которые выражали обеспокоенность последствиями возможного запрета на поставки российских энергоносителей.
