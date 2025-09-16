https://1prime.ru/20250916/vstrecha-862326871.html
Рубио сообщил о возможной встрече Трампа и Зеленского на следующей неделе
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября. "Множественные телефонные разговоры с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке", - рассказал Рубио журналистам об усилиях Трампа по урегулированию на Украине, трансляцию вели в YouTube западные СМИ. Госсекретарь США отметил, что Трамп продолжит пытаться добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп является "единственным лидером в мире", который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией. По мнению Рубио, если США введут санкции против РФ и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, "в мире не останется никого, кто может выступать посредником".
