Рубио сообщил о возможной встрече Трампа и Зеленского на следующей неделе
Политика
Рубио сообщил о возможной встрече Трампа и Зеленского на следующей неделе
Рубио сообщил о возможной встрече Трампа и Зеленского на следующей неделе - 16.09.2025, ПРАЙМ
Рубио сообщил о возможной встрече Трампа и Зеленского на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября. "Множественные телефонные разговоры с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке", - рассказал Рубио журналистам об усилиях Трампа по урегулированию на Украине, трансляцию вели в YouTube западные СМИ. Госсекретарь США отметил, что Трамп продолжит пытаться добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп является "единственным лидером в мире", который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией. По мнению Рубио, если США введут санкции против РФ и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, "в мире не останется никого, кто может выступать посредником".
Новости
мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Зеленский
09:19 16.09.2025
 
Рубио сообщил о возможной встрече Трампа и Зеленского на следующей неделе

Рубио сообщил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.
"Множественные телефонные разговоры с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке", - рассказал Рубио журналистам об усилиях Трампа по урегулированию на Украине, трансляцию вели в YouTube западные СМИ.
Госсекретарь США отметил, что Трамп продолжит пытаться добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп является "единственным лидером в мире", который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией.
По мнению Рубио, если США введут санкции против РФ и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, "в мире не останется никого, кто может выступать посредником".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления Трампа об украинке
10 сентября, 11:45
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАСШАДональд ТрампМарко РубиоВладимир Зеленский
 
 
