https://1prime.ru/20250916/vstrecha-862326871.html

Рубио сообщил о возможной встрече Трампа и Зеленского на следующей неделе

Рубио сообщил о возможной встрече Трампа и Зеленского на следующей неделе - 16.09.2025, ПРАЙМ

Рубио сообщил о возможной встрече Трампа и Зеленского на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T09:19+0300

2025-09-16T09:19+0300

2025-09-16T09:19+0300

политика

мировая экономика

украина

сша

дональд трамп

марко рубио

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября. "Множественные телефонные разговоры с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке", - рассказал Рубио журналистам об усилиях Трампа по урегулированию на Украине, трансляцию вели в YouTube западные СМИ. Госсекретарь США отметил, что Трамп продолжит пытаться добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп является "единственным лидером в мире", который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией. По мнению Рубио, если США введут санкции против РФ и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, "в мире не останется никого, кто может выступать посредником".

https://1prime.ru/20250910/zelenskiy-862057397.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский