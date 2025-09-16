https://1prime.ru/20250916/zasedanie-862322761.html

Первое заседание попечительского совета РАН состоится осенью

16.09.2025

Первое заседание попечительского совета РАН состоится осенью - 16.09.2025, ПРАЙМ

Первое заседание попечительского совета РАН состоится осенью

В Российской академии наук ожидают, что первое заседание ее попечительского совета, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, состоится осенью... | 16.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В Российской академии наук ожидают, что первое заседание ее попечительского совета, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, состоится осенью нынешнего года, сообщил в интервью РИА Новости глава РАН академик Геннадий Красников. "Мы ожидаем, что оно состоится осенью", - сказал Красников. Путин в мае нынешнего года утвердил состав попечительского совета РАН, его возглавил сам глава государства. В состав попечительского совета также, в частности, вошли Красников, министр обороны Андрей Белоусов, спикер Госдумы Вячеслав Володин (по согласованию), вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель ВЭБа Игорь Шувалов. Попечительский совет Российской академии наук создан в целях оказания содействия развитию РАН, решению перспективных и текущих задач. К компетенции совета относится рассмотрение и согласование предложений руководства Российской академии наук, касающихся приоритетных направлений деятельности РАН для достижения целей ее деятельности, содействие эффективной реализации потенциала РАН в области фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, развития международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности и другие.

