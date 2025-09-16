https://1prime.ru/20250916/zelenskiy-862324771.html
Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского
2025-09-16T07:36+0300
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Артем Дмитрук, депутат Верховной Рады, находящийся в Великобритании, заявил в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский должен уйти с поста, так как он представляет опасность для Украины и всего мира.“Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью. <…> Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек — угроза не только украинскому народу, но и всему миру!” — подчеркнул Дмитрук.Депутат отметил, что и президента США Дональда Трампа, и его соратника Чарли Кирка в Украине называли “агентами Кремля”.Чарли Кирк, сторонник Трампа, консервативный политик и активист, был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У Кирка остались супруга и двое детей.Он выступал против оказания помощи Украине, называл Владимира Зеленского преградой к миру и "марионеткой ЦРУ", подчеркивая, что Крым всегда был частью России.
