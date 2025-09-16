Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.09.2025
Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского
2025-09-16T07:36+0300
2025-09-16T07:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Артем Дмитрук, депутат Верховной Рады, находящийся в Великобритании, заявил в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский должен уйти с поста, так как он представляет опасность для Украины и всего мира.“Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью. &lt;…&gt; Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек — угроза не только украинскому народу, но и всему миру!” — подчеркнул Дмитрук.Депутат отметил, что и президента США Дональда Трампа, и его соратника Чарли Кирка в Украине называли “агентами Кремля”.Чарли Кирк, сторонник Трампа, консервативный политик и активист, был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У Кирка остались супруга и двое детей.Он выступал против оказания помощи Украине, называл Владимира Зеленского преградой к миру и "марионеткой ЦРУ", подчеркивая, что Крым всегда был частью России.
07:36 16.09.2025
 
Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского

Депутат Рады Артем Дмитрук призвал освободить Украину от Зеленского

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Артем Дмитрук, депутат Верховной Рады, находящийся в Великобритании, заявил в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский должен уйти с поста, так как он представляет опасность для Украины и всего мира.
Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью. <…> Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек — угроза не только украинскому народу, но и всему миру!” — подчеркнул Дмитрук.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Депутат отметил, что и президента США Дональда Трампа, и его соратника Чарли Кирка в Украине называли “агентами Кремля”.
Чарли Кирк, сторонник Трампа, консервативный политик и активист, был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У Кирка остались супруга и двое детей.
Он выступал против оказания помощи Украине, называл Владимира Зеленского преградой к миру и "марионеткой ЦРУ", подчеркивая, что Крым всегда был частью России.
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО
00:57
 
УКРАИНА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Киев Дональд Трамп Владимир Зеленский ЦРУ
 
 
