В Москве снизились продажи вторичного жилья

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-августе 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 85,9 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в августе текущего года ведомство зарегистрировало 10,6 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что также на 5% меньше результата августа 2024 года. По сравнению с июлем текущего года количество сделок сократилось на 7%. "За последний месяц лета в столице оформлено 10,6 тысячи сделок на вторичном рынке жилья, что соответствует среднему ежемесячному показателю с начала этого года (10,7 тысячи переходов прав). Хотя число переходов прав снизилось, что вполне характерно для периода массовых отпусков, такая динамика остается умеренной. Для сравнения, в прошлом году август уступил июлю порядка 2 тысяч сделок", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

