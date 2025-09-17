Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет ГД поддержал уточнение порядка внесения средств на депозит суда - 17.09.2025
Комитет ГД поддержал уточнение порядка внесения средств на депозит суда
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий порядок внесения денежных средств на депозит арбитражного суда при банкротстве граждан. Документ внесен правительством РФ. "Эта инициатива напрямую касается практических проблем должников, кредиторов и аппаратов судов", - пояснил журналистам председатель думского комитета Сергей Гаврилов. Сейчас, по его словам, если гражданин или кредитор обращается с заявлением о банкротстве, необходимо заранее внести средства на депозит арбитражного суда, чтобы покрыть вознаграждение управляющего. Однако нередко деньги поступают без указания номера дела. "Для суда это означает двойной учет - сначала платеж фиксируется как поступивший "от плательщика", а затем только после отдельного заявления его привязывают к конкретному делу. Такая ситуация приводит к задержкам, лишним бумажным обращениям, а иногда и к возвратам средств. В итоге процесс запуска процедуры затягивается", - заметил депутат. Законопроектом же предлагается простое, но принципиальное решение: закрепить, что средства должны вноситься в депозит именно с даты принятия заявления судом и до заседания, на котором проверяется его обоснованность, подчеркнул он. При этом в платежном документе обязательно указывается номер дела. "Иными словами, деньги сразу "прикрепляются" к конкретной процедуре, а не остаются "висящими" в системе суда", - пояснил Гаврилов. Причем этот порядок распространяется как на случаи, когда с заявлением обращается сам гражданин, так и на ситуации, когда инициатором выступает кредитор или уполномоченный орган, добавил он. Были случаи, когда переводили деньги заранее, но при отсутствии номера дела все зависало в бухгалтерии суда, пока не будет подано дополнительное заявление, а также когда средства возвращались и приходилось начинать процедуру заново, продолжил глава комитета. Теперь же платеж сразу пойдет с реквизитом, который однозначно связывает его с делом и учитывается именно в этом процессе. "Благодаря этому исчезает необходимость в отсрочках, снижаются издержки времени и уменьшается нагрузка на аппарат суда", - констатировал Гаврилов. Для должника, по его словам, это означает меньше рисков потерять время и деньги из-за технической ошибки. Для кредиторов - ускорение процесса, ведь управляющий сможет приступить к своим обязанностям без дополнительных задержек. Для судов - снижение нагрузки, так как отпадает необходимость вручную корректировать поступления. "В этом и заключается практическая польза законопроекта", - резюмировал парламентарий.
11:52 17.09.2025
 
Комитет ГД поддержал уточнение порядка внесения средств на депозит суда

Комитет ГД одобрил уточнение порядка внесения денег на депозит суда при банкротстве

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Комитет ГД по финрынку поддержал законопроект для развития краудфандинга
Заголовок открываемого материала