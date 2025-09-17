https://1prime.ru/20250917/inflyatsiya-862399017.html
Инфляционные ожидания россиян понизились в сентябре
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе", - сказано в материале. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее. В августе инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% с 13% в июле. Ранее Банк России сохранил прогноз, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году. Также на заседании 12 сентября регулятор отметил, что инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.
Путин рассказал о траектории снижения инфляции