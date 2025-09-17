Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляционные ожидания россиян понизились в сентябре - 17.09.2025, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян понизились в сентябре
Инфляционные ожидания россиян понизились в сентябре - 17.09.2025, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян понизились в сентябре
Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе", - сказано в материале. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее. В августе инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% с 13% в июле. Ранее Банк России сохранил прогноз, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году. Также на заседании 12 сентября регулятор отметил, что инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.
россия, финансы, банк россия
РОССИЯ, Финансы, банк Россия
18:27 17.09.2025
 
Инфляционные ожидания россиян понизились в сентябре

Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5%

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
"Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе", - сказано в материале.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее.
В августе инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% с 13% в июле.
Ранее Банк России сохранил прогноз, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году.
Также на заседании 12 сентября регулятор отметил, что инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.
