2025-09-17
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении против 8,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 9 по 15 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,02%. При этом на плодоовощную продукцию снижение цен замедлилось и составило 0,6%, на остальные продукты они выросли - на 0,03%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,14%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,02%.
