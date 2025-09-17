Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% - 17.09.2025
Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02%
Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% - 17.09.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02%
Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении против 8,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T20:26+0300
2025-09-17T20:26+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении против 8,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 9 по 15 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,02%. При этом на плодоовощную продукцию снижение цен замедлилось и составило 0,6%, на остальные продукты они выросли - на 0,03%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,14%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,02%.
https://1prime.ru/20250915/putin-862312051.html
россия
РОССИЯ
20:26 17.09.2025
 
Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02%

МЭР: инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении против 8,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за неделю с 9 по 15 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,02%. При этом на плодоовощную продукцию снижение цен замедлилось и составило 0,6%, на остальные продукты они выросли - на 0,03%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,14%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,02%.
Заголовок открываемого материала