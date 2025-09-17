https://1prime.ru/20250917/inflyatsiya-862403942.html

Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02%

Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% - 17.09.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02%

Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении против 8,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T20:26+0300

2025-09-17T20:26+0300

2025-09-17T20:26+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении против 8,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 9 по 15 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,02%. При этом на плодоовощную продукцию снижение цен замедлилось и составило 0,6%, на остальные продукты они выросли - на 0,03%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,14%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,02%.

https://1prime.ru/20250915/putin-862312051.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия