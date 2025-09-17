Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Балицкий рассказал о возможных последствиях обстрелов ЗАЭС Украиной - 17.09.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250917/obstrel-862373150.html
Балицкий рассказал о возможных последствиях обстрелов ЗАЭС Украиной
Балицкий рассказал о возможных последствиях обстрелов ЗАЭС Украиной - 17.09.2025, ПРАЙМ
Балицкий рассказал о возможных последствиях обстрелов ЗАЭС Украиной
Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости губернатор... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T08:42+0300
2025-09-17T08:42+0300
энергетика
запорожская аэс
всу
запорожская область
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. Угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы. "Обстрелы со стороны киевского нацистского режима территории Запорожской АЭС носят систематический и террористический характер и грозят ядерной катастрофой. Последствия могут быть непредсказуемы и опасны для всего мира, так как атомная станция остается объектом повышенной опасности", - сказал Балицкий. По его словам, киевский режим занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре атомной станции, что является недопустимым и требует осуждение всего мирового сообщества. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://1prime.ru/20250915/likhachev-862300087.html
запорожская область
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
запорожская аэс, всу, запорожская область, европа
Энергетика, Запорожская АЭС, ВСУ, Запорожская область, ЕВРОПА
08:42 17.09.2025
 
Балицкий рассказал о возможных последствиях обстрелов ЗАЭС Украиной

Балицкий: обстрелы ВСУ территории ЗАЭС грозят ядерной катастрофой

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. Угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы.
"Обстрелы со стороны киевского нацистского режима территории Запорожской АЭС носят систематический и террористический характер и грозят ядерной катастрофой. Последствия могут быть непредсказуемы и опасны для всего мира, так как атомная станция остается объектом повышенной опасности", - сказал Балицкий.
По его словам, киевский режим занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре атомной станции, что является недопустимым и требует осуждение всего мирового сообщества.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Россия делает все для обеспечения безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев
15 сентября, 14:01
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСВСУЗапорожская областьЕВРОПА
 
 
